Bomberos sofocan incendio en tejaban en Monterrey

El incendio de un tejaban movilizó a los elementos de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal hasta la colonia Pedreras Fomerrey 106 en Monterrey.

Al llegar al tejaban de aproximadamente tres metros, ubicado en la calle Minería y Pról. Rodrigo Gómez, rápidamente se comenzaron con los trabajos de sofocación.

Se informó que al interior se consumieron tarimas, basura y láminas, luego de minutos los elementos de bomberos lograron detener las llamas para posteriormente enfriar la zona.

Por su parte, Protección Civil descartó riesgos, además de personas lesionadas o desalojadas.