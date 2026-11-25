En el lugar se consumieron dos cuartos, los cuales almacenaban una cocineta, máquinas de coser sala, comedor, así como ropa acumulada.

Elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil estatal se movilizaron al municipio de San Pedro, luego del reporte de un incendio en una casa habitación.

Los hechos ocurrieron en la calle Aluminio en la colonia San Pedro 400, donde los elementos confirmaron que se trató de un incendio en el segundo piso de una vivienda.

En el lugar se consumieron dos cuartos, los cuales almacenaban una cocineta, máquinas de coser sala, comedor, así como ropa acumulada.

Fue luego de minutos que se trabajó en coordinación con personal de Protección Civil de San Pedro y Bomberos Nuevo León, logrando el control del incendio; se descartaron personas lesionadas.