Bomberos rescatan a siete mascotas durante incendio en Linares

De acuerdo a los primeros reportes, señalaron que se trató de un incendio registrado en la colonia Provileón, localizado por la avenida Álamo.

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Un incendio se registró en una vivienda en Linares; para sorpresa de los bomberos, se percataron de que las mascotas estaban en apuros.

Alrededor de siete perros de diversas razas fueron rescatados en un incendio registrado en un domicilio en el citado municipio.

Incendio consume dos recámaras de la vivienda

De acuerdo a los primeros reportes, señalaron que se trató de un incendio registrado en la colonia Provileón, localizado por la avenida Álamo.

En el lugar señalaron que se encontraba el incendio en el domicilio y dos recámaras se consumían por el fuego.

Bomberos rescatan a siete perros en Linares

En el interior de la vivienda se encontraban siete mascotas que fueron rescatadas por elementos de Bomberos de Linares.

Cuando trataban de controlar el fuego, los caninos estaban en riesgo, por lo que fueron rescatados uno a uno y puestos a salvo.

En la vivienda únicamente reportaron daños materiales, mientras que el personal de bomberos eliminaba los riesgos y trabajaba para el rescate de las mascotas.