Bomberos de Nuevo León incorporan 20 elementos; déficit persiste

Bomberos de Nuevo León celebró este sábado la graduación de 20 nuevos integrantes de su sexta generación, un avance para la corporación, pero insuficiente para cubrir la brecha de personal que arrastran desde hace años. Así lo reconoció el Director General, Guillermo Dillon, quien advirtió que la institución trabaja con una plantilla muy por debajo de lo recomendado.

Actualmente, el cuerpo estatal cuenta con 145 elementos, cifra que —según Dillon— resulta insuficiente incluso frente a los parámetros nacionales. A nivel internacional, dijo, el rezago es todavía mayor.

“Aun en estándares nacionales deberíamos tener al menos el doble de elementos para atender una metrópoli del tamaño que hoy nos demanda”, señaló.

La generación 2025 concluyó su formación después de un año de preparación integral que incluyó capacitación teórica, práctica, operativa y táctica, impartida tanto por especialistas externos como por instructores internos certificados. Los nuevos bomberos se incorporarán gradualmente a las estaciones del área metropolitana.

A pesar del refuerzo, el director subrayó que los desafíos se han vuelto más complejos. El crecimiento poblacional, la expansión de edificios verticales, la aparición cada vez más común de vehículos eléctricos y la proliferación de sótanos profundos han elevado el tipo y la cantidad de emergencias que atienden.

“La metrópoli está creciendo de una manera impresionante y con ella la diversificación de emergencias que ahora nos demanda”, afirmó.

Dillon adelantó que en enero de 2026 iniciará una nueva generación de reclutas, quienes recibirán un año completo de entrenamiento profesional para fortalecer la oferta de personal operativo.

Además, llamó a la ciudadanía a mantener su apoyo. Aunque la corporación recibe recursos estatales y municipales, una parte crucial del financiamiento proviene de donadores, fundaciones y campañas impulsadas por la sociedad civil. También invitó a quienes deseen integrarse al cuerpo de bomberos a presentarse en la Central de avenida Constitución o a comunicarse vía redes sociales y la página oficial.