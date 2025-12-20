Bomberos controlan incendio en bodega en Monterrey

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, pero las llamas consumieron al menos cuatro ambulancias SAMUER y un vehículo particular

El incendio al interior de una bodega causó la movilización de rescatistas y bomberos en San Nicolás. El siniestro se registró en una bodega ubicada sobre la avenida Las Torres, en la colonia Miguel Alemán. La columna de humo negro que se elevó desde el incendio se pudo ver desde lo lejos. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Nuevo León y del Cuerpo de Bomberos, quienes a su llegada encontraron que el incendio se encontraba activo. Después de las maniobras necesarias, el incendio fue controlado y confinado. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, pero las llamas consumieron al menos cuatro ambulancias SAMUER y un vehículo particular.