Bomberos atienden reporte de incendio en lote baldío de Monterrey

Por: INFO 7 03 Octubre 2025, 09:58

Los cuerpos de rescate llevan a cabo las maniobras para controlar el incendio. Hasta el momento, se desconoce cómo se originó el fuego.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León respondieron al reporte de un incendio al interior de una vivienda deshabitada. El incendio se registra en el inmueble ubicado en la esquina de Calzada Guadalupe Victoria y la calle Villagrán, en la colonia Industrial en Monterrey. Las llamas se originaron en un terreno baldío que generó una columna de humo negro que se elevó hacia el cielo. Los cuerpos de rescate llevan a cabo las maniobras para controlar el incendio. Hasta el momento, se desconoce cómo se originó el fuego.