Bloques de construcción caen sobre trabajador en Escobedo

Según compañeros, el sujeto de 35 años, quien no fue identificado, se encontraba realizando maniobras con la máquina que baja los bloques;

Lo que parecía una tarde normal de trabajo cambió inesperadamente para un hombre luego de que decenas de bloques de construcción le cayeran encima.

Los hecho ocurrieron sobre la calle Cerro de Las Mitras y Cerro Largo en la colonia Provileón Alfonso Martínez en Escobedo.

Trabajador realizaba maniobras cuando cayeron los bloques

Según compañeros, el sujeto de 35 años, quien no fue identificado, se encontraba realizando maniobras con la máquina que baja los bloques; sin embargo, un supuesto desequilibrio en las pilas de los mismos, provocó su caída.

Golpeando en la cabeza y pierna derecha del hombre, al lugar arribaron elementos de protección civil del estado, quienes atendieron y trasladaron para su atención médica.