Bloquean vecinos avenida Alfonso Reyes tras detención de jóvenes

Testigos señalaron que durante la detención los jóvenes habrían sido gaseados, situación que generó molestia e inconformidad entre los vecinos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia El Pozo bloquearon la avenida Alfonso Reyes luego de la detención de dos jóvenes registrada la tarde de este día, a la altura de la calzada Guadalupe Victoria y Luis Mora, en el municipio de Monterrey.

Cómo ocurrió la detención de los jóvenes

De acuerdo con familiares y habitantes del sector, los jóvenes identificados como Dante y Jerson se encontraban al exterior de un domicilio cuando ocurrieron los hechos. Posteriormente ingresaron a una tienda cercana, donde fueron interceptados y detenidos por elementos de seguridad.

Señalamientos durante el operativo

Testigos señalaron que durante la detención los jóvenes habrían sido gaseados, situación que generó molestia e inconformidad entre los vecinos, quienes consideraron que se trató de una acción injusta.

Bloqueo en avenida Alfonso Reyes

En respuesta, familiares y habitantes de la colonia salieron a la calle y bloquearon la circulación en la avenida Alfonso Reyes, exigiendo la liberación de los detenidos y denunciando presunto abuso de autoridad.

Vías alternas y presencia de autoridades

Hasta el momento, el bloqueo se mantiene desde la avenida Colón, en el centro de Monterrey. Autoridades informaron que, para quienes circulan por Alfonso Reyes, el desvío se realiza por la calle Luis Mora.

En el lugar ya se encuentran elementos de la Policía de Monterrey y personal de Movilidad, quienes trabajan para restablecer el orden y dar inicio a las investigaciones correspondientes.