Bloquean trabajadores del IMSS avenidas principales de Monterrey

Alrededor de 25 trabajadores se concentraron en el complejo del IMSS ubicado sobre la avenida Félix U. Gómez, donde bloquearon los carriles ordinarios

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En rechazo al aumento del 4 por ciento al salario tabular, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon avenidas principales de Monterrey para exigir un incremento del 10 por ciento.

La protesta se realizó este miércoles, luego de que el Consejo Técnico del IMSS aprobara un incremento salarial del 8 por ciento, del cual, de acuerdo con los manifestantes, solo el 4 por ciento se aplicaría al salario tabular.

Alrededor de 25 trabajadores se concentraron en el complejo del IMSS ubicado sobre la avenida Félix U. Gómez, donde bloquearon los carriles ordinarios de la avenida Constitución.

Posteriormente, se trasladaron a Félix U. Gómez, donde cerraron la circulación en ambos sentidos, primero hacia el sur y después hacia el norte, lo que provocó afectaciones viales.

El médico Adrián Ortiz calificó el incremento como una “burla” y señaló que el porcentaje destinado al salario tabular es insuficiente, por lo que insistió en que la exigencia del personal es un aumento del 10 por ciento.

“Antes habían dicho que era un 2.9 por ciento al salario tabular, ahora sale Zoé Robledo a decir que llegó a un nuevo acuerdo de un 4 por ciento, el que va al tabulador”, explicó.

El trabajador señaló que, aunque se anunció un incremento global del 8 por ciento, la distribución entre prestaciones y salario tabular representa, a su juicio, un aumento insuficiente.