Bloquean padres de familia escuela en Guadalupe por juego Chamoy

Por: Alejandro García

17 Octubre 2025, 11:47

De acuerdo con testimonios, las agresiones fueron enmarcadas bajo el nombre de este juego, mismo que padres de familia no lo consideran como tal

Por un juego llamado 'Chamoy', padres de familia bloquearon un plantel educativo en el municipio de Guadalupe.

Fue en la escuela primaria Profesor Luis Tijerina Almaguer, donde los padres de familia bloquearon la escuela.

De acuerdo con testimonios, las agresiones fueron enmarcadas bajo el nombre de este juego, mismo que padres de familia no lo consideran como tal.

Según cuatro niñas, al realizar este juego les tocaron sus partes inapropiadas, lo que ocasionó que los padres de familia bloquearan la institución educativa.

