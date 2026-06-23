Bloquean Miguel de la Madrid ante falta de luz en Guadalupe

Ante la protesta, elementos de la Policía de Guadalupe implementaron un operativo de seguridad y colocaron barricadas en las inmediaciones de la avenida

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Decenas de vecinos de la colonia Siete Colinas, en el municipio de Guadalupe, bloquearon la avenida Miguel de la Madrid para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, tras permanecer cuatro días sin luz.

La manifestación inició alrededor de las 17:00 horas de este lunes, cuando los habitantes salieron a la vialidad para expresar su inconformidad por la falta de suministro.

“No es posible que tengamos que invertir casi $5,000 pesos en la despensa y que todo se nos eche a perder, estamos desesperados de verdad, es imposible estar con este calor sin luz”, dijo una vecina.

A la manifestación acudió un empleado de la Comisión Federal de Electricidad, quien aseguró que en la colonia ya se encuentra una cuadrilla atendiendo el reporte; sin embargo, los vecinos no han visto luz en su casa.

“Desde el viernes nos dijeron que son los transformadores, porque siempre son los transformadores, pero nos dijeron que venían en camino como 7 y no los hemos visto”, aseguró una vecina.

Ante la protesta, elementos de la Policía de Guadalupe implementaron un operativo de seguridad y colocaron barricadas en las inmediaciones de la avenida para resguardar la zona y controlar la circulación.

Tras varias horas, la vialidad fue liberada y el tránsito regresó a la normalidad.

Más afectaciones

Las fallas en el suministro de energía eléctrica continúan en la urbe regia.

Uno de los puntos se localiza en la colonia Terminal, en Monterrey, donde los habitantes permanecen sin servicio desde hace cinco días; de acuerdo con los afectados, el problema se originó tras la falla de un transformador que, a pesar de haber sido revisado por cuadrillas de trabajadores, sigue sin ser reparado.

En la colonia Hacienda San Miguel, en Guadalupe, las familias acumulan cuatro días sin electricidad, lo que ha provocado que tanto alimentos como medicamentos se echen a perder, obligando a los residentes a recurrir al uso de veladoras y linternas dentro de sus hogares.

También en Guadalupe, pero en la colonia Adolfo Prieto, el problema se ha extendido ya por seis días, afectando al menos a 40 familias asentadas en las calles David Cossío y Junco de la Vega.

Los colonos aseguraron que el desperfecto comenzó en un transformador desde el miércoles por la noche y, aunque la falla ya fue plenamente detectada, las reparaciones no se han ejecutado, obligando a muchos de los habitantes a pasar las noches durmiendo en sus patios o a trasladarse a casas de familiares.

Esta racha de apagones e infraestructura sin energía también mantiene a oscuras a sectores como las colonias Fomerrey 18 y Fomerrey 31, sumándose a los reportes de fallas en el alumbrado y suministro de importantes arterias viales, como parte de la avenida Paseo de los Leones y de la Carretera Nacional.