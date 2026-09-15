Bloquean la avenida Garza Sada por falla de luz

Por: Esmeralda Valdez 14 Septiembre 2026, 21:11 Compartir

Vecinos de Sierra Ventana cerraron la vía ante la falta de servicio eléctrico, generando intenso caos vehicular en la zona

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Habitantes de la colonia Sierra Ventana al sur de Monterrey bloquearon la avenida Garza Sada ante la desesperación de llevar un total de cinco días sin energía eléctrica. Entre gritos y golpes a botes, los manifestantes alzaron la voz para que la Comisión Federal de Electricidad acudiera a su calle para arreglar el problema que lleva varias semanas presentando apagones en la zona. Situación que ha afectado al menos a cinco cuadras en el sector, donde viven adultos mayores quienes, aseguran, requieren de medicamentos refrigerados. “Ya todo se nos echó a perder, tenemos cinco días sin luz y comisión no arregla nada, comentó una manifestante". A mano cadena bloquearon la transitada avenida , en plena hora pico, formando una fila kilométrica. “Llevo más de una hora en el tráfico, me tuve que salir del carro ya me cansé de estar sentada”, dijo una automovilista. El bloqueo se mantuvo aproximadamente dos horas en el sitio, hasta que acudió una cuadrilla de CFE para atender la problemática.