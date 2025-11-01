Bloquean en protesta avenida Constitución trabajadores del PJF

La protesta se llevará a cabo en todas las sedes judiciales del país bajo la modalidad de “brazos caídos”, suspendiendo actividades como medida de presión

Por más de una hora, empleados del Poder Judicial de la Federación “secuestraron “ la vialidad de la avenida Constitución.

Con el argumento de exigir el respeto a sus derechos laborales y a la exigencia del aumento de 5 por ciento al salario, los empleados federales cerraron la vialidad alrededor de las 10:30 horas.

Los carriles laterales, ordinarios y express, fueron bloqueados por los manifestantes.

El grupo de por lo menos 200 burócratas brincaron los muros de contención que dividen a los carriles express y evitaron el paso de autos.

Durante más de una hora, los empleados federales sólo permitieron el paso de unidades de auxilio.

Gritando consignas al unísono, los trabajadores de la Federación mostraron pancartas alucinas a su protesta.

Dirigidos por Esther Luna, voceros sindical de los inconformes, el grupo mantuvo el cierre a pesar de los reclamos de automovilistas.

“Exigimos respeto a nuestro derechos laborales, el aumento del cinco por ciento que desde hace 10 años no recibimos”

Aunado a la falta de insumos para realizar el trabajo dentro de las instalaciones del PJF.

Los manifestantes se desplazaron sin abrir la vialidad desde el puente de la avenida Cuauhtémoc hasta el puente del papa.

Posteriormente y tras algunos

Minutos quitaron el bloqueo instalado en los carriles laterales y posteriormente permitieron el paso en el resto de los carriles.

Los empleados federales ingresaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, no sin antes dar a conocer que viajarán a la Ciudad de México.