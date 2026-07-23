Bloquean carretera a Laredo por falta de energía eléctrica

La manifestación provocó afectaciones a la circulación, mientras autoridades municipales y de seguridad acudieron al lugar para resguardar la zona

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Habitantes de las colonias Portal del Norte, Los Portales y Portal de Zuazua bloquearon la carretera a Laredo, en dirección de sur a norte, a la altura del acceso al Autódromo Monterrey, para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

La manifestación provocó afectaciones a la circulación, mientras autoridades municipales y de seguridad acudieron al lugar para resguardar la zona y atender a los inconformes.

Durante la protesta, la alcaldesa de General Zuazua, Deya Martínez, se presentó en el sitio para dialogar con los vecinos y con personal de la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de encontrar una solución inmediata a la falta de suministro que afecta a las familias de esos sectores.

La presidenta municipal reiteró que su administración fungirá como enlace entre la ciudadanía y la CFE para agilizar el restablecimiento del servicio eléctrico y atender las demandas de los habitantes.

Las negociaciones continuaban durante la manifestación, por lo que la circulación permanecía parcialmente bloqueada.

Autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se resuelve la situación.