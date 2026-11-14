Bloquean basura y muebles banquetas en la colonia Obrera

Desde hace más de un mes, costales con tierra, muebles, ramas y desperdicios obstruyen tres puntos de la calle Jerónimo Treviño Oriente

Caminar por las banquetas de la colonia Obrera se ha convertido en un obstáculo para los peatones, debido a la acumulación de basura, muebles y diversos objetos que ocupan el espacio público.

El problema se concentra sobre la calle Jerónimo Treviño Oriente, entre Agustín Melgar y Vicente Suárez, a una cuadra de la avenida Félix U. Gómez, donde se identificaron tres puntos con desperdicios que dificultan el paso.

En el primero se encuentran decenas de costales blancos, aparentemente con tierra y escombro, además de cubetas y bolsas. A unos metros, otro espacio está ocupado por muebles, cajones, electrodomésticos y estructuras metálicas, que parecen utilizarse como almacenamiento al aire libre.

En un tercer punto se observa una acumulación de basura y numerosas ramas que invaden la banqueta y reducen el espacio disponible para caminar.

La situación afecta a quienes diariamente transitan por esta calle para dirigirse a la estación Obrera del Metro, pues tienen que rodear los desperdicios o bajar de la banqueta para continuar su camino, lo que se convierte en un riesgo por el paso continuo de vehículos.

De acuerdo con lo señalado por vecinos, el problema tiene más de un mes y, ante la falta de una solución, piden la intervención de las autoridades para retirar los desechos y muebles, liberar las banquetas y garantizar un paso seguro para los peatones.