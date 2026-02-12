Blindarán Monterrey contra la trata de personas en el Mundial

El alcalde explicó que, tras diálogos con especialistas de UNICEF, se identificó que la trata de personas durante eventos deportivos no ocurre de forma aislada

El municipio de Monterrey formalizó una estrategia de blindaje social al aprobar un acuerdo de colaboración para prevenir, detectar y reportar la trata de personas en la capital del estado rumbo al Mundial 2026.

El alcalde Adrián de la Garza advirtió que eventos de magnitud global suelen ser utilizados por redes criminales, por lo que el municipio actuará de forma enérgica para defender la integridad de la sociedad regiomontana.

“Voy a ser muy enérgico voy a estar muy pendiente y voy a estar defendiendo la calidad de vida en la sociedad y vamos a aplicar los protocolos y los procedimientos que la unidad nos está proponiendo precisamente para este evento que viene", indicó el alcalde regio. “No nada más en el tema de niñas, niños y adolescentes sino también hemos visto y hemos detectado que hay el tema de trata en la ciudad. en área metropolitana y nosotros como municipio hemos detectado, lo hemos visto y lo hemos denunciado”, enfatizó.

Convenio con autoridades y organismos internacionales

El convenio une los esfuerzos del Ayuntamiento con actores clave del sector público, privado e internacional como Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el Poder Judicial del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León AC para prevenir, detectar y reportar posibles casos de trata de personas.

El alcalde explicó que, tras diálogos con especialistas de UNICEF, se identificó que la trata de personas durante eventos deportivos no ocurre de forma aislada, sino que suele venir acompañada de delincuencia organizada, lavado de dinero y otras ilegalidades que afectan la paz pública.

Llamado a coordinación con autoridades federales

Finalmente, De la Garza hizo un llamado a las autoridades para establecer canales de comunicación eficientes.