Blindarán Clásico Regio con más de 1,400 elementos en Guadalupe

El partido que se disputará el próximo primero de noviembre entre Tigres y Rayados se blindará por numerosas corporaciones en el municipio de Guadalupe

El secretario de Seguridad Municipal de Guadalupe, Alfredo Favela Pacheco informó que serán 1,400 elementos los que conformarán el operativo conjunto para proteger a los aficionados que acudan el día sábado al Clásico Regio, en el estadio BBVA.

El titular detalló que se trabajará en conjunto con elementos de Fuerza Civil y cuerpos de Policía y Tránsito Municipal que se desplegará en cinco puntos al interior y exterior del recinto.

Se contará con 200 elementos, 26 unidades, ocho motocicletas, seis caballos, bionomios caninos para reforzar el exterior del estadio.

Resaltó que se contará con la colaboración de los municipios de Apodaca, Escobedo, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, quienes estarán presentes en el acceso al inmueble.

Fuerza Civil estará dentro del estadio, conjunto con Defensa y Guardia Nacional, así como Protección Civil, C4 y C5, entre otras instituciones.

Durante la salida de los aficionados, se llevarán a cabo los cierres parciales en las avenidas:

Pablo Livas

Las Torres, a la altura de la puerta 4

Tolteca, en circulación sur-norte

Arturo B. de la Garza

Además, instaron a los ciudadanos a tomar el tiempo para llegar al estadio y mantener un buen comportamiento.

"Somos la mejor afición de México, ejemplo a nivel nacional e internacional de buen comportamiento. Invitamos a los ciudadanos a sacar lo mejor de nosotros mismos, para mandar un mensaje que en Guadalupe y Nuevo León estamos listos para ser sede de partidos internacionales de manera segura y muy alegre".

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, afirmó que se mantiene contacto con el grupo de animación de ambos equipos para brindarles la seguridad correspondiente durante su trayecto al recinto.

Además, instó a la ciudadanía a mantener una buena conducta durante las distintas fases del encuentro.