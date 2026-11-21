Gerardo Escamilla Vargas anunció operativos con Guardia Nacional, división blindada, aérea y policías municipales en vías de Nuevo León.

Ante el incremento de viajeros por el periodo vacacional y los desplazamientos hacia Estados Unidos, autoridades de Nuevo León reforzarán la vigilancia en las carreteras mediante operativos coordinados con corporaciones federales y municipales.

El secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas, informó que ya se tienen definidos los puntos estratégicos donde desplegarán elementos de seguridad, con apoyo de la Guardia Nacional, divisiones blindada y aérea, así como policías municipales.

Además, anunció la activación del operativo Carrusel, mediante el cual los ciudadanos podrán solicitar acompañamiento de las autoridades a través del 911.

Despliegue operativo y paraderos seguros en Nuevo León

“Vamos a tener definidos los puntos de vigilancia carretera, que son los que ya estamos aquí advirtiendo, donde vamos a trabajar en coordinación con Guardia Nacional, con la división blindada, con la división aérea, así como las autoridades municipales de estas localidades." "Vamos a obtener activado también el operativo de carrusel a través del 911, quien requiera la presencia, estaremos atentos y sin duda estaremos dando vigilancia en los paraderos seguros a los que invitamos a la comunidad a que consulten las páginas oficiales de nuestra institución para que revisen dónde tendremos presencia permanente”.

Recomendación de ruta hacia Estados Unidos

El funcionario recomendó a quienes tengan previsto viajar hacia Estados Unidos utilizar la carretera a Colombia para llegar a la frontera, además de consultar los canales oficiales de Seguridad para conocer los puntos donde habrá presencia permanente de las corporaciones.