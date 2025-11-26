Blindan autoridades Palacio de Nuevo León por marcha 25N

Ante la marcha convocada por el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, autoridades blindaron el Palacio de Gobierno

Ante la movilización por la marcha convocada por el 25N Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, autoridades de Nuevo León blindaron con vallas el Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes.

Grupos y colectivos han compartido casos de violencia de género en sus distintas formas, así como de víctimas de feminicidio, quienes exigen que se erradique de una vez por todas.

Se espera el arribo de los contingentes en el centro de Monterrey para alzar la voz y pedir justicia.

Algunas unidades de Fuerza Civil se encuentran apostadas sobre la calle Juan Ignacio Ramón de manera preventiva para salvaguardar la integridad de las asistentes.