Blinda seguridad Guadalupe ante Mundial 2026 con agencias de EUA

El municipio coordina con Homeland Security y ATF para fortalecer el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026. Conoce los detalles y medidas implementadas.

Con miras a reforzar la seguridad durante el Mundial 2026, el municipio de Guadalupe sostuvo una reunión estratégica con las agencias estadounidenses Homeland Security y el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), enfocadas en la prevención de amenazas y posibles actos de espionaje.

Capacidades operativas del municipio

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad, Alfredo Fabela Pacheco, presentó las capacidades operativas del municipio, destacando las áreas de inteligencia, análisis criminal y el funcionamiento del C4. Se revisaron los sistemas de videovigilancia, lectores de placas y análisis de comportamiento, con especial atención en el perímetro del Estadio Monterrey, sede de partidos mundialistas y de repechaje.

Monitoreo y vigilancia avanzada

Además, se expusieron los esquemas de vigilancia aérea mediante drones tácticos para el monitoreo de perímetros estratégicos y la detección de actividades relacionadas con delitos de alto impacto. La reunión permitió establecer mecanismos de coordinación, como parte del blindaje de seguridad para el evento internacional.