Blinda Estado cruce Colombia; descarta problema de migración

Establece Nuevo León convenio entre las corporaciones de seguridad para proteger la frontera si llegara a presentarse algún inconveniente

Por: Rosalinda Tovar

Mayo 11, 2023, 13:30

Aunque aseguró que el cruce fronterizo de Colombia en el municipio de Anáhuac, no ha registrado ningún incidente y no corre peligro, Marco González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, indicó que la zona está blindada.

En entrevista al salir del evento “Diálogo Desarrollo Económico Brasil-Nuevo León”, el funcionario afirmó que la migración no es tema de Colombia, ya que cuenta con el resguardo de la Patrulla Fronteriza, Guardia Nacional y Fuerza Civil.

“Todo lo que está sucediendo en las otras fronteras Reynosa, Brownsville y Matamoros no es tema aquí en Nuevo León y estamos blindándonos para que no sea tema, no es que estemos confiados, pero dado que nuestra frontera es tan controlada y tan segura, que la tenemos, es más no se atreven hasta ahorita pasar por ahí.

“Nunca ha sido tema de Colombia (migrantes), y por el resguardo que hay de Guardia Nacional y de Fuerza Civil, por eso yo creo que los migrantes escogen otra opción porque saben que por ahí no es opción”, apuntó González.





Precisó que desde hace dos meses se estableció un convenio entre las corporaciones de seguridad, incluido el CBP, para proteger la frontera si llegara a presentarse algún inconveniente.

“De Patrulla Fronteriza tienen más de 400 elementos en el área de Laredo, los que le asignan a Colombia no pasan de 30, pero vuelvo a insistir nunca ha sido tema migratorio.

'Es que es una propiedad del gobierno del estado, son 2.5 kilómetros que tendrían que entrar para acercarse al puente o al retorno no hay manera”, subrayó el funcionario.

González Valdez mencionó que lo que se ha registrado es un aumento en el flujo de personas de forma legal, con un 14% más, al registrarse 30,000 cruces al mes, dado que el gobernador Samuel García solicitará una ampliación del puente de 8 a 16 carriles.

“Nuevo Laredo tiene 16,000 cruces al día de tractocamiones y a Colombia empezamos con 3, 400 llegamos a 5,000 y vamos por 7,500 en enero, y en enero el gobernador ya hará la solicitud formal de ampliación del puente de 8 a 16 carriles, pero eso lo hará el gobernador en su momento”, resaltó el secretario.

Respecto al proyecto de Gloria-Colombia adelantó que lleva un avance del 67%, en la que se ha hecho una inversión de $3,000 millones de pesos con recursos del Estado, pues dijo que no se tiene ningún tipo de participación de la iniciativa privada, ni de la federación.