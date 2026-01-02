¡Bienvenida! IMSS atiende nacimiento de la primera bebé del 2026

El Instituto refrenda su compromiso de ofrecer un servicio de salud materno-infantil de calidad, tal como en este caso registrado en la entidad

Médicos del Hospital de Ginecología y Obstetricia Número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron el primer nacimiento registrado en la entidad en el inicio de este 2026.

La pequeña alcanzó un peso de 3.540 kilos y midió 49 centímetros. Tanto esta bebé como su madre, se encuentran en perfectas condiciones de salud.

IMSS recuerdan a todas las mujeres que cursan por un embarazo, la importancia de un adecuado control prenatal, mediante el cual se puedan detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto.

Reiteran atención inmediata ante síntomas durante embarazo

Especialistas del IMSS reiteraron a las mujeres en gestación que ante cualquier signo de alerta, acudan a los hospitales para atenderse. Dichos síntomas son: