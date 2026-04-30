Miguel Silio, Yamandu Martínez y Vicente Conculini, tres hombres originarios de Argentina están deslumbrando a todos debido a los retos que se han puesto llegar a Estados Unidos desde Argentina en bicicleta.



Está travesía comenzó tras el interés de ver al equipo de Argentina jugar en el mundial FIFA 2026, por lo que no lo pensaron más y agarraron sus bicicletas.



“Hace ocho meses y medio salimos de Argentina en bicicleta, para más que nada recorrer América y la frutilla del postre es llegar hasta Kansas a las seis de fútbol y el mundial”



Ahora se encuentran en Monterrey, donde fueron abanderados por los elementos municipales, la estrategia de los ciclistas es avanzar 100 o 150 kilómetros diarios, esperan llegar a Texas y después a Kansas para el partido el 16 de junio.

“Ha sido un viaje muy feliz que nos ha permitido conocer prácticamente todos los países, los 16 hasta ahora incluyendo México, nos queda Estados Unidos y hacer de esto una oportunidad de ver conocer su gente, su lugar, sus problemáticas, sus bondades, las bellezas, el contraste que tiene otro América”



A la fecha han recorrido 16 países de los 17 de la lista, han conocido y disfrutado de paisajes, tradiciones y gastronomía única.



Aunque en ocasiones existen entornos que lo vuelven difícil



“La costa de Ecuador está un poco complicada por el tema del narcotráfico, el sur de Colombia lo mismo estuvimos en un coche Saz antes de cruzar explotó unas horas antes el tapón de Marín, que les mencionaba anteriormente que tenemos que cruzaron un avión y pues de eso no era que otros es que había lo malo que había nada increíble todo muy lindo”



Sin embargo, la recompensa valdrá la pena



“Tenemos encaminado una conversación con Messi para tomarnos mate y firmar unos videos, así que nada estamos esperando la devolución, así que en este mes tenemos una respuesta o no Encantada de conocer las elecciones y eso sería muy importante para nosotros”