Benefician a 10 mil habitantes de Santa Catarina con lentes

Las autoridades municipales asignaron los apoyos mediante brigadas de revisión optometrista realizadas en diversas colonias.

La entrega de 10 mil lentes gratuitos a niñas, niños, adultos y personas de la tercera edad se consolidó en el municipio de Santa Catarina como parte de las acciones para atender a la población con deficiencias visuales y escasos recursos.

El alcalde Jesús Nava Rivera, junto a Elizabeth Galicia, titular del DIF Municipal, y Marcial Herrera, director de Gestión y Atención Ciudadana, encabezaron la distribución de estos apoyos correspondientes a la tercera etapa del esquema "Bienestar a la Vista", el cual busca aliviar el gasto económico de las familias y favorecer la integración social de los beneficiarios.

“Llegamos con esta tercera entrega a los 10 mil lentes a todas las personas que tienen algún problema con su vista. Esto les permite ver mejor y les ayuda en su salud”. dijo Nava Rivera.

La asignación de los anteojos se derivó de revisiones optometristas previas llevadas a cabo mediante brigadas comunitarias en distintas colonias, donde se identificó a los candidatos que requerían graduación especializada.

Desde la dirección del DIF y las dependencias municipales se reiteró la disposición de mantener vigentes este tipo de programas sociales para respaldar de manera prioritaria a los sectores en condición de vulnerabilidad.