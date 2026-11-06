Beneficia Monterrey a más de 15,000 con lentes gratuitos

La estrategia busca atender las necesidades de la población mediante brigadas para identificar la graduación que requiere cada beneficiario

Por medio del programa “Monterrey Se Ve Mejor”, el municipio informó que ha beneficiado a 15,458 personas con servicios gratuitos de salud visual, que incluyen exámenes de la vista y entrega de lentes con graduación personalizada.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado de su esposa y presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, acudió a una nueva jornada de entrega de lentes en la colonia Real de Cumbres, donde destacó la importancia de acercar estos apoyos a quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud visual.

La estrategia, a cargo del DIF municipal, busca atender las necesidades de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, mediante brigadas que realizan valoraciones para identificar la graduación que requiere cada beneficiario.

De la Garza explicó que el programa surgió a partir de las necesidades detectadas durante sus recorridos por las colonias, donde identificaron una importante demanda de exámenes de la vista y lentes, particularmente entre estudiantes y adultos mayores.

“Programas como este de Monterrey se ve mejor porque sabemos que la salud de la familia, pero no nada más la salud, sino el poder desarrollarte en tu trabajo, en el estudio, sabemos que muchas niñas y niños a veces no van bien en sus estudios porque les falta sus lentes, su graduación”, comentó De la Garza.

El edil señaló que contar con una adecuada salud visual también es importante para el desempeño laboral, especialmente en actividades que requieren conducir o realizar tareas que demandan una buena visión.

Los apoyos se entregan después de que las personas reciben una valoración durante las brigadas de revisión visual, en las que se identifican sus necesidades específicas para proporcionarles lentes adecuados.

Por su parte, la presidenta del DIF Monterrey recomendó a los beneficiarios conservar los resultados de sus exámenes para dar seguimiento a su salud visual y detectar posibles cambios en su graduación.

“Es importante que le tomes foto, que conserves este papelito porque aquí viene tu graduación en un tiempo donde te hagas otro estudio, aquí vas a poder ver si tu salud visual está igual o si cambió a algo de tu graduación”, expresó Oyervides.

De acuerdo con las autoridades municipales, el programa lleva estos servicios a distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de detectar problemas de visión y contribuir a que las personas puedan estudiar, trabajar y realizar sus actividades cotidianas sin que las dificultades visuales representen una limitación.

En la jornada también estuvieron presentes la directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; los secretarios de Administración, Marcelo Segovia; de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; y de Servicios Públicos, Hugo Salinas; así como las diputadas locales Lorena de la Garza, Armida Serrato y Cecilia Robledo.