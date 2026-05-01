Beneficia 'Almas Creativas' a 500 familias en Santa Catarina

Por: Carlos Nava 30 Abril 2026, 21:23 Compartir

Los programas ofrecen una amplia cartelera de talleres que estimulan las habilidades creativas, motrices y emocionales de los participantes

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Con el objetivo de consolidar una ciudad más inclusiva, el DIF Municipal de Santa Catarina ha logrado beneficiar a más de 500 niñas, niños y jóvenes a través de los programas “Almas Creativas” y “Almas Brillantes”, iniciativas diseñadas específicamente para la atención de personas con autismo y síndrome de Down. El proyecto, impulsado por el alcalde Jesús Nava Rivera, junto a la presidenta del DIF, Paola García Yves, y la titular de la institución, Elizabeth Galicia Ruiz, busca ofrecer herramientas de autonomía e integración social en espacios seguros y adaptados. Desarrollo integral a través del arte y el deporte Los programas ofrecen una amplia cartelera de talleres que estimulan las habilidades creativas, motrices y emocionales de los participantes. Actualmente, los beneficiarios participan en actividades como: Expresión Artística: Pintura, escultura y manualidades.

Desarrollo Físico: Baile, deportes y juegos recreativos.

Habilidades Sociales: Modelaje y dinámicas de grupo. “En el DIF trabajamos para que nuestras niñas y niños tengan herramientas que les permitan crecer, aprender y sentirse incluidos. Estos programas son una oportunidad real para las familias”, destacó Paola García Yves.

Inclusión como eje de gobierno

Por su parte, el alcalde Jesús Nava Rivera reafirmó que su administración mantiene el compromiso de igualar las oportunidades para todos los sectores de la población, priorizando el bienestar de la infancia y la juventud con discapacidad.