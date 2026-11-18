La estrategia busca fortalecer la economía de las familias y brindar herramientas para impulsar la autonomía y el desarrollo de mujeres en situacion vulnerable

Un total de 2,000 mujeres regiomontanas recibieron apoyos de la Tarjeta Regia Plus, durante la novena entrega de este programa en 2026, encabezada por el alcalde Adrián de la Garza en el Parque España.

Acompañado por su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, el edil destacó que esta estrategia busca fortalecer la economía de las familias y brindar herramientas para impulsar la autonomía y el desarrollo de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

De la Garza explicó que el programa no se limita a la entrega de recursos económicos, sino que también contempla alternativas para que las beneficiarias puedan iniciar sus propios negocios, acceder a financiamiento y recibir asesoría para administrar sus emprendimientos.

“Es un programa que ha tenido una planeación que tiene un por qué. No es nada más entregar un apoyo económico. No, es un programa mucho más amplio donde ustedes tienen la posibilidad también de iniciar un negocio, de que las acompañemos en este inicio de un negocio, de que las apoyemos con un crédito para que puedan iniciar este negocio, de que las asesoremos para que lo puedan administrar bien y tienen también la posibilidad de un asesoramiento jurídico”, expresó De la Garza.

De acuerdo con autoridades municipales, a través de la Tarjeta Regia Plus, cada beneficiaria recibe $2,000 pesos bimestrales, que puede destinar a cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y gastos del hogar.

Además, el programa ofrece talleres de autoempleo, microcréditos, becas, asesoría jurídica y psicológica, así como acceso a servicios y programas de salud.

La administración municipal señaló que el objetivo es contribuir al desarrollo personal y económico de las mujeres, promover su inclusión social y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

En la entrega también estuvieron presentes Marcelo Segovia, secretario de Administración; Fernando Margáin, secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; Liliana Muraira, directora de Gestoría Social, e Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey, además de diputados locales y federales.​