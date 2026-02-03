Bendicen la construcción de la Cruz de la Misericordia

Autoridades religiosas y federales participaron en la bendición del proyecto en la Loma Larga, que busca convertirse en un punto de reunión para fieles en NL

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, bendijo la obra de la Cruz de la Misericordia en el Cerro de la Loma Larga.

¿Quiénes acompañaron la bendición de la Cruz de la Misericordia?

Acompañado de la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención social y Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Federal, Clara Luz Flores, el Arzobispo ofreció la misa para los creyentes de la zona.

“Gracias Alejandro por coordinar este servicio junto con Jorge, agradezco a Clarita por haber venido a acompañarnos en su calidad de encargada de los asuntos religiosos de la federación, porque ha estado siempre al pendiente para ayudarnos a resolver todo aquello que tenemos que hacer cuando se trata de algo tan complicado como esto”, dijo el Arzobispo.

¿Qué dijo Clara Luz Flores sobre la nueva cruz?

A través de sus redes sociales, Clara Luz Flores dijo que estaba agradecida por la invitación y destacó que esta obra será un nuevo punto de encuentro para la comunidad católica de Nuevo León.