Beca Red Ambiental a niños con autismo mediante programa

En la ceremonia de 'Una Moneda Transforma Vidas', se realizó la entrega de un cheque simbólico para brindar atención enfocada al desarrollo de sus habilitares

Un total de 250 niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), recibirán terapias y acompañamiento como resultado de la aplicación del programa de Red Ambiental, “Una Moneda Transforma Vidas”.

Mediante este proyecto, los colaboradores ponen una moneda y una cantidad similar es aportada por la empresa especializada en recolección de residuos, logrando reunir 555 mil pesos para la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA).

En la ceremonia del programa de responsabilidad social realizado en las instalaciones de ARENA en el municipio de Guadalupe, el equipo de Red Ambiental de manos de Horacio Guerra, Presidente del consejo de Administración, realizó la entrega de un cheque simbólico que servirá para becas de atención de los pequeños.

“Este programa no nace de un presupuesto corporativo, nace de la generosidad de nuestra gente que decidieron aportar de su sueldo para una noble causa, y lo mínimo que podemos hacer como empresa era duplicar este esfuerzo para esta noble causa”.

“Como empresa en Red Ambiental siempre decimos que somos mucho más que los de la basura, y días como hoy nos recuerdan el por qué, porque cuando un equipo se une, no solamente transforma una industria, sino puede transformar vidas. No sólo recolectamos basura, sino también sembramos esperanza”, manifestó el directivo.

Arena brindará acompañamiento para el desarrollo de habilidades en menores

Ahora, ARENA brindará acompañamiento enfocado al desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, educativas y de autonomía, promoviendo la inclusión, bienestar y contribuyendo al desarrollo integral de las personas con autismo y sus familias.

Cabe señalar que esta contribución mediante “Una Moneda Transforma Vidas” (UMTV), se suma al apoyo que desde 2015 se ha dado a diversas organizaciones sociales en las comunidades donde la empresa tiene presencia a nivel nacional.

Al finalizar el evento, junto a los menores y sus padres, voluntarios de Red Ambiental participaron en el acompañamiento en las clases de los alumnos, donde pudieron generar más empatía y estrechar lazos.

Mediante estas acciones, Red Ambiental reafirma su compromiso de responsabilidad social y cercanía con la comunidad, por eso su lema "somos mucho más que los de la basura".