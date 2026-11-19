El apoyo puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre que los beneficiarios continúen inscritos y cumplan con los requisitos establecidos

Más de 2 mil 800 estudiantes de preparatorias públicas de Escobedo serán beneficiados con la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, cuyas tarjetas fueron entregadas durante dos jornadas en el Gimnasio Felipe Carrillo.

El apoyo federal consiste en mil 900 pesos bimestrales para contribuir a los gastos escolares y favorecer que los jóvenes continúen sus estudios. El Gobierno Municipal participó en las actividades realizadas el martes 17 y miércoles 18 de noviembre.

Apoyo para transporte, libros y otros gastos escolares

Durante la entrega, el alcalde Andrés Mijes llamó a los estudiantes a destinar el recurso a necesidades relacionadas con su formación, como traslados, materiales y acceso a internet.

“Este dinero utilícenlo en sus estudios, en el pago del transporte, en la compra de sus libros, para pagar el internet que también les sirve para estudiar”, expresó.

El edil destacó la importancia de que los jóvenes tengan oportunidades de concluir su preparación y acceder a mejores condiciones laborales. En las jornadas también participó Esteban Nevárez García, titular estatal de Becas para el Bienestar.

La beca puede recibirse hasta por 40 meses

El programa está dirigido a estudiantes de hasta 25 años inscritos en planteles públicos de educación media superior. Los depósitos se realizan mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

El apoyo puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre que los beneficiarios continúen inscritos y cumplan con los requisitos establecidos. Su propósito es reducir los obstáculos económicos que pueden llevar a los estudiantes a interrumpir su formación académica.