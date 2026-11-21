De acuerdo con información preliminar, el menor habría ingerido el veneno para roedores al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Provileon

Erick Damián, un bebé de un año y dos meses, permanece internado en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de presentar una intoxicación.

El menor fue trasladado al hospital durante la madrugada para recibir atención médica; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

También permanece sin esclarecer cómo y en qué circunstancias el pequeño habría ingerido la sustancia que provocó la intoxicación.

¿Dónde ocurrió la intoxicación del bebé en Escobedo?

De acuerdo con información preliminar, el menor habría ingerido el veneno para roedores al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Provileon, en Escobedo.

Autoridades investigan las circunstancias del caso

Se espera que las autoridades determinen lo ocurrido, luego de que se realice la entrevista correspondiente ante el Ministerio Público, como parte de las investigaciones del caso.