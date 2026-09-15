Bebé rescatado en Santiago queda al cuidado de su abuela paterna

La Fiscalía de Justicia investigará el abandono del menor en La Cieneguilla, quien ya permanece bajo custodia de familiares.

Un bebé de 10 meses que fue localizado solo dentro de un tejabán en la comunidad de La Cieneguilla, en Santiago, quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, luego de recibir atención médica.

El menor fue rescatado la tarde del domingo por elementos de la Policía de Santiago, tras un reporte ciudadano que alertó que llevaba varias horas solo en la vivienda.

Tras ser puesto bajo resguardo del personal del DIF Santiago, el bebé fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Montemorelos, donde médicos determinaron que se encontraba en buen estado de salud.

Al nosocomio acudieron el padre y la abuela paterna del menor, quienes acreditaron su parentesco con la documentación correspondiente.

Luego de recibir el alta médica, el bebé fue trasladado al domicilio de su abuela paterna, donde permanecerá bajo una red de apoyo establecida por la Dirección Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF.

La madre del menor continúa sin ser localizada.

De acuerdo con las autoridades municipales, no existían reportes previos de maltrato relacionados con el bebé.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.