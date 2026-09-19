Bebé murió por una contusión profunda de cráneo: Fiscalía

Presuntamente, la menor, quien vivía en un domicilio de la colonia Valle de Santa Elena, en Zuazua, era víctima de violencia física

La bebé de 11 meses que perdió la vida en el hospital Materno Infantil durante la madrugada del 15 de septiembre no falleció a causa de una caída de cama, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La autopsia reveló que la menor murió por una contusión profunda de cráneo, por lo que la versión inicial de que había caído de la cama quedó descartada.

Presuntamente, la menor, quien vivía en un domicilio de la colonia Valle de Santa Elena, en el municipio de Zuazua, era víctima de violencia física.

Hasta el momento no hay personas detenidas, pero la Fiscalía tiene identificadas a tres personas, una de ellas es la madre de la menor, además de otra mujer y un hombre, de quienes no se ha determinado el parentesco con la víctima.

Durante el cateo realizado en la vivienda, los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones encontraron documentación que permitió identificar a los habitantes del domicilio, pero no localizaron el arma ni indicios que permitan establecer el posible móvil del ataque contra la menor.

“Se practicó el cateo y se encontraron datos y papelería respecto a los habitantes, se tienen a dos femeninas y un masculino”, dijo Flores Saldívar.

Además, la Fiscalía realizó diversas entrevistas con vecinos de esta zona de Zuazua, quienes precisaron que la madre salía a trabajar y la menor quedaba bajo el resguardo de esta pareja.