Bebé muere tras parto en la vía pública en la colonia Topo Chico

Una mujer en situación de calle dio a luz en la vía pública, pero su bebé murió poco después del nacimiento en la zona norte de Monterrey, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

¿Dónde ocurrió el parto en la colonia Topo Chico?

El caso se registró sobre la avenida Almazán, en un terreno baldío ubicado entre las calles Mier y Noriega y Bernabé González, en la colonia Topo Chico, donde una mujer de aproximadamente 40 años entró en labor de parto sin recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer logró dar a luz en el lugar; sin embargo, la recién nacida no sobrevivió y su cuerpo quedó sobre el pavimento.

Trasladan a la madre a hospital

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la mujer a un hospital para recibir atención médica tras el parto.

Inician investigaciones sobre el fallecimiento

Al lugar también arribaron elementos de Fuerza Civil, así como personal de servicios periciales, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la menor.