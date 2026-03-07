Bebé muere tras choque por alcance rumbo a Cadereyta

Aunque el percance fue considerado leve, trascendió que los padres trasladaban a su menor en busca de atención médica; sin embargo, no pudieron llegar a tiempo

Un bebé de aproximadamente siete meses de edad perdió la vida luego de que el vehículo en el que era trasladado de urgencia a un hospital se viera involucrado en un choque por alcance en el municipio de Cadereyta.

El hecho se registró sobre la carretera Juárez–Cadereyta, a la altura de la colonia Lomas de los Pilares, cuando los padres del menor circulaban en una camioneta tipo pick up con la intención de llegar lo más rápido posible a una unidad médica.

De acuerdo con información preliminar, el bebé presentaba signos de broncoaspiración, por lo que sus padres decidieron trasladarlo por sus propios medios en busca de atención médica urgente.

Trascendió que el conductor del vehículo circulaba a exceso de velocidad debido a la gravedad de la situación.

Sin embargo, al llegar al punto antes mencionado, la camioneta en la que viajaban se impactó por alcance contra otro vehículo particular.

Aunque el percance fue considerado leve y no dejó personas lesionadas, la situación provocó que los padres no pudieran continuar su trayecto de inmediato hacia el hospital.

Minutos después arribaron paramédicos al lugar del accidente para brindar auxilio al menor; sin embargo, tras valorarlo, confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito municipal acudieron al sitio para abanderar la zona y comenzar con el deslinde de responsabilidades, además de coordinar la circulación vehicular.

Posteriormente, se esperaba el arribo de agentes investigadores de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales, quienes iniciarían las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense sería el encargado del levantamiento del cuerpo del menor y su traslado para practicar la autopsia de ley.

Mientras se realizaban las labores de las autoridades, el accidente provocó tráfico intenso en la zona debido al cierre parcial de uno de los carriles de circulación.