Bebé de un año murió a golpes en Santiago; detiene a la madre

Pablito el niño de un año de edad que murió en el municipio de Santiago el pasado fin de semana, revelaron que fue a golpes, así lo definió la autopsia de ley que realizara la Fiscalía, la mamá fue detenida mediante una Orden de Aprehensión girada por un Juez de control.

El fin de semana el menor fue reportado sin vida en el centro de salud Los Rodríguez provocando la movilización de las autoridades policiacas de Santiago.

En la versión que dio a conocer la madre del pequeño Pablito, aparentemente se cayó cuando lo llevaba caminando cuando daba sus primeros pasos en el mes de agosto.

Además según la madre del pequeño relató que el menor según sufrió otras caídas posteriores.

La víctima fue trasladada al centro de salud en la zona de Los Rodríguez después de que su pareja actual le avisara sobre los malestares que presentaba el fallecido.

El DIF municipal tenía conocimiento del caso y tenían una cita contemplada con la Trabajadora Social pero a última hora la cancelaron.

Al contar con la autopsia de ley correspondiente reveló que el pequeño murió a golpes motivos por los cuales Agente Ministeriales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión que terminó con la detención de la madre del bebé quien ahora será investigada mediante un juicio con el juez de control.