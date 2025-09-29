Bebé de 7 meses continúa grave tras colapso de barda en Monterrey

A través de redes sociales, la familia pidió apoyo ante el estado clínico de la menor. Su hermana también resultó herida pero ya se encuentra fuera de peligro.

Un bebé de siete meses permanece en estado grave después de que una barda se derrumbara en el fraccionamiento Privada Catujanes, al sur de Monterrey, durante la tormenta registrada la semana pasada.

De acuerdo con los reportes, la corriente de agua provocada por la lluvia debilitó la estructura perimetral entre dos viviendas hasta que colapsó.

El impacto afectó directamente la casa de la familia, ocasionando que el menor cayera al agua acumulada en el interior del domicilio y aunque fue rescatado de y trasladado de inmediato a un hospital privado aún permanece en cuidados intensivos.

En el accidente también resultó herida su hermana de tres años, quien se reporta fuera de peligro.

El menor ha sido reportado como grave pero estable y la familia ha pedido apoyo y oraciones a través de redes sociales, al señalar que su estado de salud es delicado.

Vecinos de la zona señalaron que al menos seis casas resultaron con daños estructurales o inundaciones debido a la fuerza del agua, lo que generó alarma entre la comunidad.