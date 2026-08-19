Basureros afecta a vecinos y estudiantes en La Industrial

Vecinos de La Industrial, denunciaron la acumulación constante de basura en la esquina de la calle Miguel Domínguez y la avenida Venustiano Carranza

Vecinos de la colonia La Industrial, en Monterrey, denunciaron la acumulación constante de basura en la esquina de la calle Miguel Domínguez y la avenida Venustiano Carranza, un punto que, aseguran, desde hace años es utilizado como basurero clandestino y que se encuentra cerca de la Universidad del Norte.

De acuerdo con los habitantes, durante las noches algunas personas llegan para arrojar bolsas de basura, escombro, muebles y hasta animales muertos, lo que ha generado malos olores y la presencia de ratas, cucarachas y moscas en los alrededores. Incluso, durante el recorrido, un hombre aprovechó para tirar sus bolsas de basura en el lugar.

La familia que vive justo frente a este punto fue quien realizó el reporte y asegura ser una de las más afectadas por la cercanía con los desechos. En el domicilio habita una mujer de 80 años y un bebé de apenas cinco meses, por lo que existe preocupación por las condiciones de higiene y la presencia constante de fauna nociva.

Los vecinos señalan que ya han realizado numerosos reportes a las autoridades y que, aunque en ocasiones reciben un número de orden y posteriormente acude personal para retirar la basura, el problema vuelve a aparecer prácticamente al día siguiente.

La situación también afecta a quienes transitan diariamente por esta zona, ya que la acumulación de desechos dificulta el paso peatonal y obliga a las personas a rodear el punto para continuar su camino por la avenida Venustiano Carranza, dónde circula constantemente transporte de carga pesada, lo que representa un riesgo adicional para quienes deben caminar por la zona.

Ante esta situación, los habitantes solicitan a las autoridades retirar nuevamente los residuos y establecer vigilancia, principalmente durante las noches, para evitar que continúen utilizando este sitio como basurero clandestino.

Su petición es que la limpieza no sea únicamente temporal y que se atienda de fondo el problema para proteger a quienes viven y transitan por este sector, así como a la comunidad cercana a la Universidad del Norte.