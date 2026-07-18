Basurero clandestino invade plaza en la colonia Hidalgo

Vecinos denuncian que una plaza en la colonia Hidalgo lleva más de seis meses convertida en basurero y exigen vigilancia para frenar los tiraderos ilegales

Lo que debería ser un espacio para la convivencia de las familias, hoy se encuentra convertido en un basurero que genera malos olores, contaminación y molestias para vecinos y comerciantes de la colonia Hidalgo, en Monterrey.

El punto afectado se ubica en el parque localizado sobre las calles Rodrigo Zuriaga y Sendero Los Lirios, cerca de la avenida Ruiz Cortines, donde actualmente pueden observarse colchones, sillones, bolsas de basura, fierros viejos y distintos residuos abandonados.

Los habitantes señalan que la acumulación de desechos no es reciente, pues aseguran que desde hace más de seis meses enfrentan esta problemática. Incluso mencionan que en ocasiones se ha retirado parte de la basura, pero poco tiempo después vuelve a aparecer en el mismo lugar.

La situación también ha generado afectaciones para los comercios de la zona. La señora Jessy, comerciante del sector, explicó que en varias ocasiones son ellos mismos quienes se encargan de retirar los residuos, debido a que la presencia de basura provoca una mala imagen para sus clientes.

Vecinos aseguran que el sitio se ha utilizado constantemente como punto para tirar desperdicios de manera ilegal, e incluso señalan que algunas lonas fueron colocadas para cubrir parte de los residuos acumulados.

Aunque reconocen que autoridades han acudido en algunos momentos para realizar labores de limpieza, habitantes aseguran que no ha sido suficiente, pues el problema continúa repitiéndose al no existir vigilancia permanente en este punto.

Ante esta situación, los vecinos de la colonia Hidalgo hacen un llamado al municipio de Monterrey para reforzar la vigilancia, identificar a quienes utilizan la plaza como basurero clandestino y aplicar las sanciones correspondientes, con el objetivo de recuperar este espacio público para las familias.