Basurero clandestino crece desde hace dos años en Juárez

Se trata de un tiradero clandestino ubicado en un predio baldío sobre el Camino a San Roque, a escasos metros de la avenida Eloy Cavazos

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Montañas de basura, malos olores y una barda a punto de colapsar reflejan un problema que desde hace años afecta a los habitantes de la colonia Vistas de San Juan, en el municipio de Juárez.

Se trata de un tiradero clandestino ubicado en un predio baldío sobre el Camino a San Roque, a escasos metros de la avenida Eloy Cavazos, el cual tiene más de dos años.

De acuerdo con los habitantes, un vecino de la misma colonia ofrece recoger los residuos debido a que el camión recolector de basura no pasa con frecuencia. Sin embargo, en lugar de trasladarlos a un sitio autorizado, presuntamente los deposita en este terreno baldío, donde con el paso del tiempo se ha formado una enorme montaña de desechos.

Entre la maleza se observan pedazos de madera, cartón, muebles viejos, escombro, llantas, plásticos y todo tipo de residuos, además de un fuerte olor que afecta a quienes viven en los alrededores.

El tiradero se encuentra junto a una zona habitacional y justo detrás de un pequeño parque público. La acumulación de basura ya provocó daños en la barda perimetral del fraccionamiento, la cual presenta afectaciones estructurales y está en riesgo de colapsar.

Aunque personal de Servicios Públicos del municipio de Juárez ha acudido en repetidas ocasiones para retirar la basura, los vecinos aseguran que el problema se repite constantemente, por lo que solicitan vigilancia permanente en el lugar para evitar que el predio vuelva a ser utilizado como tiradero clandestino.