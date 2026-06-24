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Basura y focos de infección alarman en Santa Cecilia

Por: Laura Palacios

23 Junio 2026, 10:56

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Vecinos denuncian acumulación constante de basura y roedores en Lomas de Santa Cecilia, afectando calles, escuelas y la seguridad vial

Basura y focos de infección alarman en Santa Cecilia

Montones de basura, muebles abandonados, llantas, botellas de vidrio, escombro e incluso presencia de roedores fueron localizados en diversos puntos de la colonia Lomas de Santa Cecilia, en Monterrey, tras un reporte ciudadano recibido a través del WhatsApp de Info7.

Uno de los puntos más afectados se encuentra sobre el cruce de las calles Luis M. Farías y Privada San Remo, donde los desechos se han acumulado frente a un parque, un jardín de niños y una escuela primaria, llegando incluso a invadir el andador utilizado por familias y deportistas.

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De acuerdo con vecinos del sector, personal municipal realiza labores de limpieza de manera periódica; sin embargo, aseguran que los tiraderos vuelven a formarse en cuestión de días.

Además, señalaron que la acumulación de residuos ha crecido al grado de afectar la visibilidad y maniobras de los automovilistas en la esquina de Luis M. Farías.

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Durante un recorrido por la zona también se detectó otro punto con problemática similar sobre la calle Batalla de Santa María, justo frente a una institución educativa.

Habitantes del sector solicitaron reforzar los recorridos de vigilancia y patrullaje para identificar y sancionar a quienes continúan arrojando basura en la vía pública.

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