Basura y focos de infección alarman en Santa Cecilia

Vecinos denuncian acumulación constante de basura y roedores en Lomas de Santa Cecilia, afectando calles, escuelas y la seguridad vial

Montones de basura, muebles abandonados, llantas, botellas de vidrio, escombro e incluso presencia de roedores fueron localizados en diversos puntos de la colonia Lomas de Santa Cecilia, en Monterrey, tras un reporte ciudadano recibido a través del WhatsApp de Info7.

Uno de los puntos más afectados se encuentra sobre el cruce de las calles Luis M. Farías y Privada San Remo, donde los desechos se han acumulado frente a un parque, un jardín de niños y una escuela primaria, llegando incluso a invadir el andador utilizado por familias y deportistas.

De acuerdo con vecinos del sector, personal municipal realiza labores de limpieza de manera periódica; sin embargo, aseguran que los tiraderos vuelven a formarse en cuestión de días.

Además, señalaron que la acumulación de residuos ha crecido al grado de afectar la visibilidad y maniobras de los automovilistas en la esquina de Luis M. Farías.

Durante un recorrido por la zona también se detectó otro punto con problemática similar sobre la calle Batalla de Santa María, justo frente a una institución educativa.

Habitantes del sector solicitaron reforzar los recorridos de vigilancia y patrullaje para identificar y sancionar a quienes continúan arrojando basura en la vía pública.