Basura y aguas residuales afectan a vecinos de la colonia Moderna

Los vecinos señalan que es durante la noche y madrugada cuando personas ajenas a la colonia depositan los desechos en el sitio.

En la colonia Moderna de Monterrey, la esquina de Violeta y Manzano se ha convertido en un basurero a cielo abierto, donde se acumulan muebles, colchones, llantas, ropa y bolsas de basura, entre otros desechos.

La situación ha persistido por más de un mes, afectando la convivencia y la salud de los vecinos.

¿Qué problemas enfrentan los vecinos por la basura?

Los residentes denuncian la presencia de roedores, alimentos en descomposición y malos olores, lo que representa un riesgo sanitario considerable.

Además, los encharcamientos de aguas residuales agravan la problemática, generando un entorno insalubre.

Vecinos denuncian falta de respuesta de autoridades

A pesar de los reportes realizados al gobierno de Monterrey, las autoridades no han intervenido para retirar la basura ni atender la situación.

Los vecinos exigen acción inmediata para restaurar la limpieza y seguridad del sector.

¿Quién tira la basura en la zona?

Se desconoce quiénes son los responsables. Los vecinos señalan que es durante la noche y madrugada cuando personas ajenas a la colonia depositan los desechos en el sitio.