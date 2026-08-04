Basura persiste en parque de la colonia Cosmópolis

Aunque el municipio acude de manera constante para retirar los residuos, los vecinos aseguran que la basura vuelve a acumularse poco tiempo después

A simple vista, el parque de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, luce limpio y en buenas condiciones. Sin embargo, una de sus esquinas representa la excepción: el área que colinda con las canchas de fútbol y el Río La Silla.

En ese punto, la acumulación de basura es evidente desde hace años. Aunque los residuos son retirados constantemente, el problema vuelve a aparecer y parece no tener fin. Incluso para don Manuel, el jardinero encargado del mantenimiento del parque, resulta difícil hacerle frente.

“La que tiran casi todos los fines de semana, los sábados o los domingos, es cuando aparece todo esto aquí. Nosotros nomás la echamos ahí y a veces viene el camión que anda recogiendo también, pero no ha venido”, explicó don Manuel mientras realizaba labores de limpieza después del fin de semana.

Abandonan residuos durante las noches y madrugadas

De acuerdo con vecinos, es durante las noches de sábado y domingo, e incluso en la madrugada, cuando personas ajenas y habitantes de la misma colonia aprovechan para abandonar residuos de todo tipo en el parque ubicado sobre la calle Mizar, entre la calle Sirio y la avenida Andrómeda.

“Está uno dormidito en su casa y pues la gente aprovecha y tiran el material, oiga, no sabe uno a qué hora ni nada, está uno dormidito”, señaló Diego, un vecino que vive a unos metros del área verde.

Actualmente, en el lugar se pueden observar diversos desechos, entre ellos piezas de electrodomésticos como partes de un refrigerador, un sillón, llantas, ramas, bolsas negras y costales con más basura en su interior, además de madera, concreto, botellas de plástico y vidrio, ropa y zapatos.

Aunque el municipio acude de manera constante para retirar los residuos, los vecinos aseguran que la basura vuelve a acumularse poco tiempo después.

Vecinos solicitan mayor vigilancia

Ante esta situación, habitantes de la colonia solicitan que se incremente la vigilancia, principalmente durante los fines de semana, para que así los que desechan lo piensen dos veces o dejen de hacerlo.

A este problema se suma una vivienda abandonada ubicada en las inmediaciones, la cual, según los vecinos, también es utilizada como punto para depositar basura de manera irregular.