Basura invade plaza pública y genera foco de insalubridad

Los hechos se registran en el cruce de las calles Rodrigo Zuriaga y Sendero Los Lirios, en la colonia Hidalgo, municipio de Monterrey.

Vecinos de la colonia Hidalgo denunciaron la acumulación de basura en una plaza pública, situación que ha generado un foco importante de insalubridad y afecta a quienes habitan el sector.

Los hechos se registran en el cruce de las calles Rodrigo Zuriaga y Sendero Los Lirios, en la colonia Hidalgo, dentro del municipio de Monterrey, donde se observa una gran cantidad de desechos esparcidos por el espacio público.

De acuerdo con habitantes de la zona, esta problemática es recurrente, ya que personas que se dedican a acumular basura acuden al sitio para dejar ahí los desechos.

A esto se suma que personas de otros sectores también abandonan restos de comida, lo que incrementa la acumulación.

En el lugar se perciben olores fétidos, además de una notable presencia de moscas y gusanos, lo que invade parcialmente la plaza e impide su uso por parte de las familias.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se retire la basura y el parque pueda volver a ser utilizado de manera segura por la comunidad.