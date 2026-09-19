Basura invade Antiguo Camino a Villa de Santiago

A lo largo de 1.4 kilómetros, la vialidad de la colonia Proletaria Revolución presenta puntos de acumulación de basura, además de malos olores y roedores

El Antiguo Camino a Villa de Santiago es todo, menos camino. A lo largo de aproximadamente 1.4 kilómetros, distintos montones de basura han invadido la vialidad y prácticamente han desaparecido algunos tramos de la banqueta.

El recorrido inicia en la avenida Alfonso Reyes y se extiende hasta Sendero Sur, en la colonia Revolución Proletaria, al sur de Monterrey, donde se pueden observar distintos puntos de acumulación de residuos.

Uno de ellos se encuentra frente a las calles G. Vázquez y Cuauhtémoc, donde fueron encontrados muebles, sillas, un espejo, ropa, zapatos, cajas de cartón, llantas y hasta un colchón en muy mal estado.

Más adelante, frente a la calle 2 de Octubre, nuevamente aparecen montones de desechos. El panorama continúa conforme avanza la vialidad hacia Sendero Sur, con basura acumulada en diferentes tramos.

La situación también afecta a quienes caminan por esta zona, entre ellos estudiantes de la Secundaria #35, quienes tienen que transitar entre malos olores, moscas y la presencia de roedores.

Una vecina aseguró que los habitantes de la zona no son quienes arrojan los residuos y señaló que personas de otros sectores llegan durante la noche para utilizar este lugar como tiradero.

“No somos nosotros, vienen de otros lugares a tirar aquí basura por la noche, en sus carros llegan y la dejan aquí.”

A lo largo de la vialidad también hay negocios y puestos de comida que tienen que convivir con este panorama. En algunos puntos, la basura se encuentra acompañada de aguas negras, situación que genera un entorno desagradable para quienes trabajan, viven o acuden a la zona.

Un vecino incluso cuenta que ha dejado de consumir en los establecimientos cercanos debido a las condiciones del lugar. “Yo no vengo a comer nada de aquí cerca, me da asco.”

Ante esta situación, los vecinos piden que se refuerce la vigilancia para evitar que personas continúen utilizando el Antiguo Camino a Villa de Santiago como punto para abandonar basura, que poco a poco pareciera ser más un tiradero clandestino que en una vialidad del sur de Monterrey.