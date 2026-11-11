Basifican a más de mil 700 trabajadores de Educación

Autoridades estatales entregaron mil 718 nombramientos, de los cuales mil 392 corresponden a maestros y 327 a trabajadores de apoyo y asistencia a la educación

Más de mil 700 trabajadores del sector educativo recibieron nombramientos de base definitiva por parte del Gobierno de Nuevo León.

Durante el evento se entregaron mil 718 nombramientos, de los cuales mil 392 corresponden a maestros y 327 a trabajadores de apoyo y asistencia a la educación.

El gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que esta medida responde a una de las principales preocupaciones del magisterio, cuyos integrantes han esperado durante años obtener una plaza definitiva.

“No queremos andar preocupados, mortificados, queremos que nos dejen jalar agusto al dar clases, no andar con ese pendiente, me dicen, muchas veces en muchos eventos se me acercan maestros y noto su preocupación en el rostro y gobernador la base, por favor, llevo cinco años, 10 años, hasta 40 años buscando base, cómo es posible”, dijo García, quien añadió que la administración estatal anterior no otorgó ninguna basificación.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Paura, destacó el esfuerzo de los beneficiados: “Es el reconocimiento que se hace y que se ha ganado y que les corresponde. Mil 718 trabajadores y trabajadoras dan un paso importante en esta división, MIL 392 docentes y 327 integrantes de personal de apoyo y asistencia a la educación reciben su basificación. Detrás de cada nombramiento hay disciplina, entrega, muchas años de esfuerzos”.

El dirigente de la Sección 21 del SNTE, José Francisco Martínez Calderón, señaló que los nombramientos representan estabilidad y acceso a diversas prestaciones.

“Se trata de un nombramiento de base definitiva, van a tener acceso a un salario honrado, seguridad social, desarrollo proffesional, estimulos y toda una serie de prestaciones para el trabajador y sus familias”, dijo.

De acuerdo con las cifras presentadas, durante la administración de Samuel García se ha basificado a más de 11 mil trabajadores del sector educativo.