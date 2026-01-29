Barrio Antiguo será totalmente peatonal, ciertos días y horarios

La Secretaría de Seguridad incrementará los botones de alerta, el número de cámaras de videovigilancia, las áreas de monitoreo y establecerá una base policial.

Con el compromiso de tenerlas listas para abril, cuando inicia el repechaje del Mundial de Futbol 2026, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó el avance de las obras de rehabilitación del Barrio Antiguo, y anunció que una innovación es que algunas calles de la zona serán totalmente peatonales en ciertos días y horarios de la semana, mediante la instalación de bolardos hidráulicos.

A cinco semanas de que el municipio regio inició los trabajos en ese sector emblemático, el presidente municipal reportó que el promedio de avance es de 20 por ciento y la inversión de al menos 150 millones de pesos.

Acompañado de parte de su gabinete, el edil hizo un recorrido por las calles y banquetas.

El edil dijo que las obras no se hacen sólo como atractivo del Mundial y para que las disfruten los turistas, sino que quedarán de herencia o legado para la Ciudad.

El programa se llama “Barrio Antiguo, Barrio Bonito”, que incluye reconstruir banquetas y calles, mejorar las plazas, la iluminación, las fachadas, la nomenclatura y la semaforización, además de reforzar la Seguridad mediante supervisión del C-4.

Además, se trabaja en la conexión peatonal entre la Plaza Morelos y el Barrio Antiguo y se rehabilita la Plaza de El Reloj.

Las obras implican trabajos simultáneos de varias dependencias, como Obras Públicas, Participación Ciudadana, Servicios Públicos, Seguridad y Protección Ciudadana, y Desarrollo Urbano Sostenible.

En el cuadrante de las calles Padre Mier, Raymundo Jardón, Guillermo Prieto, Naranjo, Mina y Diego de Montemayor se renovaron las banquetas con piedra laja y cordones.

Además, se instalaron las nuevas nomenclaturas de las calles, se nivelaron los registros y se repararon las luminarias.

Y ya comenzó a operar el nuevo semáforo, con estilo colonial, que se instaló en el cruce de las calles Padre Mier y Diego de Montemayor.

En la calle Naranjo se avanza en los cambios de las obras inducidas como tuberías de agua, de drenaje, de gas, y soterramiento de cableado, para luego proceder a colocar concreto hidráulico.

Sobre el Callejón Morelos, en el tramo de la calle Zuazua a la de Dr. Coss, el proyecto contempla piso de material denominado terrazo, la construcción de rampas, y bancas de concreto, además de iluminación.

En la calle Abasolo se hacen las mismas labores, pero además se colocará un monumento en el acceso por la calle General Zuazua.

HABRÁ CALLES SÓLO PEATONALES CIERTOS DÍAS, CON INSTALACIÓN DE BOLARDOS

Una innovación de estas obras de rehabilitación del Barrio Antiguo consiste en instalar bolardos hidráulicos, que permitirán convertir algunas calles en zonas peatonales, mientras que en otros días y horarios habrá restricciones vehiculares.

“Se van a establecer ciertos horarios, ciertos días y ciertas horas para que sea totalmente peatonal y otras horas del día podrá ser mixto, es decir, que pueden circular vehículos y gente caminando", detalló

"Entonces, se van a establecer, se van a anunciar constantemente y obviamente habrá anuncios para poder avisar a la gente qué días y qué horas son totalmente peatonales", aclaró.

Los bolardos hidráulicos son postes o barreras que funcionan en forma retráctil y automática, accionados por un sistema de pistones y aceite a presión. Están diseñados para bloquear el paso de vehículos en zonas de alta seguridad, áreas peatonales o residenciales.

En cuestión de segundos se elevan para restringir accesos, ofreciendo resistencia ante impactos y permitiendo un uso intensivo, siendo controlados remotamente o por sistemas.

La Secretaría de Seguridad Vial definirá la nueva logística y avisará a los ciudadanos.

"Son ciertas calles, por lo pronto, conforme vayamos avanzando, el plan está hecho para poder ir ampliándose si así se requiere", expuso.

De la Garza Santos aclaró que los vecinos del sector no saldrán afectados, ya que, al igual como sucede en colonias privadas, a sus autos se les colocarán identificadores para garantizar su acceso, incluyendo en aquellas calles que sean peatonales.

"Los vecinos de aquí tendrán, como en las colonias privadas, un indicador en su vehículo que les permitirá abrir y bajar los bolardos hidráulicos para poder ingresar", sostuvo.

Afirmó que la transformación de la zona se hace no sólo con motivo del Mundial, sino para que quede como herencia o legado para las futuras generaciones.

“Ha ido cambiando la dinámica del Barrio Antiguo, nuevamente empieza a tomar vida, y entonces es parte de un plan y una estrategia para dotar de presencia al Barrio. Lo que queremos es que previo al Mundial, que ya se está utilizando de esta manera, durante el Mundial y obviamente posterior al Mundial, que siga el corazón de Monterrey palpitando”, expresó.

"Vamos a salir obviamente para que antes de que empiecen las visitas que tienen que ver con el Mundial de Fútbol ya esté el Barrio Antiguo", declaró.

A cinco semanas del arranque de trabajos,las dependencias reportaron los siguientes avances: Desarrollo Urbano, 20 por ciento en la señalización; Obras Públicas, 18 por ciento; y Participación Ciudadana ha pintado 42 de 130 fachadas.

En tanto, Servicios Públicos mantiene las intervenciones de limpieza, bacheo menor y reparación y cambio de alumbrado; y la Secretaría de Seguridad incrementará los botones de alerta, el número de cámaras de videovigilancia, las áreas de monitoreo y establecerá una base policial.

“Es un trabajo integral por parte de todas las Secretarías la reconstrucción de este Barrio”, aseguró.