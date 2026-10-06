Barda cae tras fuertes lluvias y cierran calle en La Fama

Por: Danea Lázaro 05 Octubre 2026, 12:50 Compartir

Ante esto, elementos de Protección Civil municipal acudieron a la zona para realizar las delimitaciones necesarias, cerrando el total de la calle

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Luego de las fuertes lluvias ocasionadas la noche del domingo, una barda de varios años de antigüedad, se derrumbó luego del exceso de humedad acumulada. Los hechos ocurrieron sobre la calle Hidalgo entre San Francisco y Guerrero, en la colonia La Fama, donde por la noche una gran parte de la estructura se venció y cayó sobre la vía pública. Cámara capta el derrumbe cuando pasaba un ciclista A través de una cámara de seguridad, el incidente quedó grabado, en las imágenes se aprecia cómo un hombre a bordo de una bicicleta pasaba por la zona, cuando en instantes la barda cae. Cierran la calle ante el riesgo de otro derrumbe Ante esto, elementos de Protección Civil municipal acudieron a la zona para realizar las delimitaciones necesarias, cerrando el total de la calle, pues sigue el riesgo de que el resto de la barda caiga.