Barda a punto de caer obliga a cerrar jardín de niños

Exigen padres de familia de un kínder ubicado en la colonia Peña Guerra, en San Nicolás, que la barda sea arreglada para que sus hijos puedan volver a clases

Por: David Cázares

Marzo 27, 2023, 12:15

De vuelta a la educación a distancia regresaron los alumnos de un kínder en San Nicolás, debido a que una barda del plantel está a punto del colapso.

Se trata del Jardín de Niños Profesor Arcadio Espinoza, en la colonia Peña Guerra.

El muro tiene casi dos años en malas condiciones, sin embargo, hace apenas una semana las autoridades se hicieron presentes para revisar las condiciones.





La respuesta que dieron a los padres de familia es que los menores no pueden volver a ingresar al plantel hasta que la estructura quede reparada.

Así, la comunidad estudiantil ya cumplió una semana sin clases presenciales al tiempo que no se observan los trabajos de reconstrucción.

INFO7 visitó el kínder este lunes a las 9:00 de la mañana y constató las obras detenidas.

'No hacen nada y los niños no están viniendo a la escuela, nos gustaría que ya regresaran pero está toda descuidada y con el tema de las paredes que es un riesgo. No vemos nada, nada, de avance', platicó Claudia Rivas.

Y a la falta de acción se suma la incertidumbre, pues los afectados desconocen cuando el jardín operará de manera normal.

'No tienen fecha, dicen que mejor las clases en línea, no hay ningún tipo de explicación, se cancelaron eventos y todo; está cerrado el kínder', platicó Karina Gómez.