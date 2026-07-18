Banqueta dañada pone en riesgo a peatones en puente

La banqueta del puente Cuauhtémoc presenta grietas y hundimientos. Ciudadanos piden reparaciones para evitar accidentes de peatones y automovilistas

Lo que debería ser un paso seguro para los peatones se ha convertido en un punto de riesgo. La banqueta del puente Cuauhtémoc, sobre la avenida Morones Prieto, presenta severos daños estructurales, con grietas, hundimientos y afectaciones visibles en el muro de contención.

A lo largo de varios metros, el concreto luce fracturado y con desprendimientos, mientras que parte del muro lateral también muestra deterioro, una situación que genera preocupación entre quienes diariamente utilizan este paso para desplazarse entre la colonia Independencia y el Centro de Monterrey.

Aunque se trata de una vialidad con intenso flujo vehicular, el puente también registra paso constante de peatones, quienes deben caminar con mayor precaución para evitar tropezar o sufrir una caída debido al mal estado de la infraestructura.

El daño permanece visible a varias semanas de las fuertes lluvias registradas en la entidad. La cercanía con el río Santa Catarina ha provocado que esta zona resienta los efectos de las corrientes durante momentos de fuertes lluvias en la ciudad, lo que pudo haber acelerado el deterioro de la estructura.

Ante estas condiciones, ciudadanos hacen un llamado a las autoridades para que realicen los arreglos correspondientes del puente y muro de contención, que garanticen la seguridad de peatones y automovilistas antes de que el problema se agrave.